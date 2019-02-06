Tiyatro Anadolu’dan “Hayat Böyledir İşte” oyunu

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu topluluğunun ilk gösterimini yaptığı "Hayat Böyledir İşte" oyunu Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Oda Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Gösterime Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Danışmanı Prof. Rahmi Atalay, öğretim üyeleri ve çok sayıda seyirci katıldı. Üniversite tiyatrosu olarak üniversite öğrencilerine, Türk ve dünya tiyatro yazınının seçkin örneklerini sunarken aynı zamanda Eskişehir sanat yaşamına da ayrı bir renk katan Tiyatro Anadolu, ikinci sezon perdelerini Süleyman Karaahmet'in Anton Çehov ve Neil Simon'dan uyarlayıp yönettiği "Hayat Böyledir İşte" adlı oyunu ile açtı. 2 perdelik müzikal komedide, Tiyatro Anadolu oyuncularından oluşan kalabalık bir kadro yer aldı.

Süleyman Karaahmet'in yönettiği oyunda; oyuncular Ozan Karaahmet, Berk Kırlak, Ozan Çolak, Eda Beril Geylek, Özgün Can Karaburun, Atilla Savumlu, Gamze Simla Kılıkçı ve Nurcan İnce gazete haberlerini mizahi bir dille ele aldı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Oyun sonunda düşüncelerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Prof. Erol İpekli, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen Anadolu Üniversitesi yönetimine, Tiyatro Anadolu ekibine ve Üniversite çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

Oyun, sezon boyunca Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu Salonu'nda tiyatro severlerle buluşacak.

Kaynak: İHA