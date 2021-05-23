Tiyatro dünyasının acı kaybı! Cezmi Gökalp hayata gözlerini yumdu Alınan son bilgilere göre Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği haberini verdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." Devlet Tiyatroları Genel Müdürü @M_Kurt01, Cezmi Gökalp'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. pic.twitter.com/FZhwjG2Cuk — Devlet Tiyatroları (@devtiyatro) May 23, 2021 Okan Gül Video ve Yerel Haberler Editörü