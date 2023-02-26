Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Katıldığı tiyatro oyununun galasında kalp krizi geçiren oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün tiyatro oyunu "Unutma Bizi"nin galasına ünlü oyuncu Muhlis Asan da katıldı.

Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

GALADAN AYRILMIŞTI

Galada kendisini iyi hissetmeyen Asan, arkadaşlarına “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.

Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Kalbi 7 dakika duran Asan'ın yoğun bakıma alındıktan sonra önlem amaçlı uyutulmuş ve durumunun kritik olduğu ifade edilmişti. Günlerdir hastanede tedavi gören Asan'dan acı haber geldi.

Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

ORHAN AYDIN ACI HABERİ DUYURDU

Oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah... Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak..” ifadelerini kullanarak Asan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Muhlis Asan tiyatro galasında kalp krizi geçirdi!
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