Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti

Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenen Orhan Aydın ile Levent Üzümcü'nün tiyatro oyunu "Unutma Bizi"nin galasına ünlü oyuncu Muhlis Asan da katıldı.
GALADAN AYRILMIŞTI
Galada kendisini iyi hissetmeyen Asan, arkadaşlarına “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI
Ablasıyla birlikte yaşadığı eve dönen Muhlis Asan, bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Asan’ın yapılan kontroller sonucu kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI
Kalbi 7 dakika duran Asan'ın yoğun bakıma alındıktan sonra önlem amaçlı uyutulmuş ve durumunun kritik olduğu ifade edilmişti. Günlerdir hastanede tedavi gören Asan'dan acı haber geldi.
ORHAN AYDIN ACI HABERİ DUYURDU
Oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ah canım kardeşim Muhlis Asan ah... Çok üzgünüm.. Böyle olmamalıydı.. Toprağın çiçekler kokacak..” ifadelerini kullanarak Asan'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ah canım kardeşim MUHLİS ASAN ahhhhh..çok üzgünüm..böyle olmamalıydı..— orhan aydın (@orhanaydin6) February 25, 2023
Toprağın çiçekler kokacak.. pic.twitter.com/vHZwfu4DhO