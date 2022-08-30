Tiyatro kısa sürdü! Meral Akşener'e dert yanan genç İYİ Parti destekçisi çıktı!

Geçtiğimiz günlerde Silivri ziyaretinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına gelerek ekonomik sıkıntılardan dert yanan genç parti teşkilatına bağlı bir üye çıktı.

Rukiye Karapunar
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Tiyatro kısa sürdü! Meral Akşener'e dert yanan genç İYİ Parti destekçisi çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçime aylar kala ilçe ve esnaf ziyaretlerine başladı. Silivri'de yaptığı ziyaretler sırasında yanına gelerek ekonomik sıkıntılardan dolayı geçinemediklerini, sınava hazırladığını ancak kitap alacak parasının olmadığını söyleyerek hükümete yüklenen Ensar Kaşçıoğlu isimli gencin parti ile olan yakınlığı ortaya çıktı.

Tiyatro kısa sürdü! Meral Akşener'e dert yanan genç İYİ Parti destekçisi çıktı!

ÜLKE SIKINTILARINDAN DERT YANIP AĞLAMIŞTI

Meral Akşener'in yanına gelerek "Düşündüm evde ağlıyorum ben diyorum ki kantinde ne yiyeceğim kantinde ben aç mı kalıcam diyorum. Bizim içim bizi niye düşünmüyor bu devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl daha iyi bir eğitim alırız neden bizi düşünmüyorlar* Biz bu devletin genci değil miyiz, Suriyeli mi olmam lazım Afgan mı olmam lazım eğitim desteği almam için? Bi kalem 30 lira olur mu ya kalemlere 6 taksit yapmışlar. Ben bu ülkenin genci değil miyim, neden beni düşünmüyorlar?" şeklindeki sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Devlet değil oğlum hükümet düşünmüyor." şeklinde cevap vermişti.

Tiyatro kısa sürdü! Meral Akşener'e dert yanan genç İYİ Parti destekçisi çıktı!

İYİ PARTİ TEŞKLATINA ÜYE ÇIKTI

Kameralar önünde ağlayarak dert yanan ve devletten yardım beklediğini ifade eden ancak bir yardım göremediğini gören gencin İstanbul Kartal'da İYİ Parti teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı. Enes Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarında ayrıca İBB başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile de fotoğrafları var.

Tiyatro kısa sürdü! Meral Akşener'e dert yanan genç İYİ Parti destekçisi çıktı!

Tiyatro kısa sürdü! Meral Akşener'e dert yanan genç İYİ Parti destekçisi çıktı!

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