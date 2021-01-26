Tiyatro oyuncusunun kadına şiddete farkındalığı büyük ses getirdi!
Adanalı tiyatro oyuncusu 65 yaşındaki Hüseyin Şen, kadına şiddete 'dur' demek için farkındalık yaratarak arkadaşıyla düzenlediği mini bir konserin ardından caddeden geçen kadınlara karanfil hediye edip hemcinsleri adına özür diledi. Kimi kadınlar bu durum karşısında gözyaşlarını tutamazken o anlar ise böyle kaydedildi.
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26 Ocak 2021 Salı 10:13
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