Tiyatro oyunuyla ‘Sıfır Atık’ı öğrenecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Darıca'da 14 bin öğrenciye tiyatro ile eğitim verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak isteyen Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören 14 bin ilkokul öğrencisine sıfır atığın önemini anlatacak. "Doğa Kahramanları" adlı çocuk tiyatrosu ile öğrencilere geri dönüşüm bilincini aşılamak ve doğayı korumanın önemini anlatmak için başlatılan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ve davetliler katıldı.

"Eğlenceli hale getirerek çocuklara öğretmeyi planlıyoruz"

Tiyatro gösteriminden önce projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bir kampanya başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık projesine katkı sunmak amacıyla doğa kahramanları adlı bir çocuk tiyatrosu organize ettik. Doğayı sev, doğayı koru projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik ile 14 bin öğrenciye sıfır atık bilincini aşılamak ve doğayı korumanın önemini anlatmayı arzu ediyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması hepimizin önceliklerinden biri olmalıdır. Bu projeyle tiyatro oyunu ile eğlenceli hale getirerek çocuklara öğretmeyi planlıyoruz" dedi.

Öğrencilerle birlikte izlediler

Projenin tanıtım toplantısının ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte Doğa Kahramanları isimli tiyatro oyununu birlikte izledi.

Kaynak: İHA