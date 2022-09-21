Tiyatro sanatçısı Başak Özel hayatını kaybetti! Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu: "Çok üzgünüz, başımız sağ olsun"

51 yaşındaki oyuncu Başak Özel, yaşamını yitirdi. "Kolpaçino: Bomba" , "Umutsuz Ev Kadınları", "Karadayı" ve "Anne" gibi yapımlarda rol alan oyuncunun vefat haberini Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Oyuncular Sendikası, yapmış olduğu açıklamada "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.