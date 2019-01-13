Tiyatro şöleni Ocak’ta da sürüyor

Tiyatro sanatını kentin her köşesinde sanatseverlerle buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunları "Beş Haylaz" ve "Maskbet" ile Ocak ayında da keyifli anlara imza atıyor.

Bursa'da, tiyatro sanatını, en iyi ve en güzel örneklerle sanatseverlerin beğenisine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevilen oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Şehir Tiyatrosu, Ocak ayında çocuk ve gençlik oyunlarından "Beş Haylaz" ve "Masbekt" ile seyirci karşısında performans sergilemeyi sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahnelenen "Maskbet" adlı gençlik oyununda, Aykan Yılmaz, M. Eren Topçak, Osman Murat Erten ve Serdar Soyer rol alıyor. Shakespeare'in Macbeth oyununda yaşananları cadıların yorumuyla sahneye taşıyan oyun, 15, 22 ve 29 Ocak tarihlerinde Görükle Gençlik Merkezi'nde sahnelenecek.

Şehir Tiyatrosu sanatçısı Mehmet Ali Açıl'ın yönettiği "Beş Haylaz" adlı çocuk oyunu ise 4 yaş ve üzeri çocukların ilgiyle izleyebileceği keyifli bir oyun olarak dikkati çekiyor. Puglia'da yaşayan çok zeki ama bir o kadar da yaramaz olan Magli'nin şehri keşfetme yolculuğunu eğlenceli bir dille yorumlayan oyunda Sergen Bölük, İlke Özkaya, Hakan Onat Peynirci, Deniz Gürsucu, Suat Onur Çalık, Faruk Oğur, Volkan Yıldız, Yüksel Hakverdi ve İpek Zeylan rol alıyor. Oyun, 15 Ocak'ta Görükle Gençlik Merkezi'nde, 23 ve 30 Ocak tarihlerinde de Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Kaynak: İHA