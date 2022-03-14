"Tiyatro ve kurgular Kadıköy'e taşındı" Partisinden onlar diye bahsetmişti! Sokak röportajında hükümeti eleştiren kişi CHP'li ilçe başkanı Ali Narin çıktı!

2023 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Hangi partiye oy verecekleri yönünde sorulan soruya yanıt veren vatandaşlardan birinin kimliği ise pes dedirtti.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in maskeyle yüzünü gizleyerek sokak röportajında normal bir vatandaşmış gibi hükümeti eleştirirken görüldü.

CHP'YE OY VERECEĞİNİ SÖYLEDİ

Söz konusu videoda, yüzünü gizleyen Ali Narin," Artık nefes alamıyoruz, ben geçinemiyorum. Kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum. Erken seçim olmalı." dedi. Olası bir seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? sorusu üzerine ise Narin, " Şuan mevcuttaki partiye oy vermeyeceğim kesin. Buna oy vermeyeceğim. Başka bir partiye oy verebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. " cevabını verdi.

"DAHA İYİ ÇALIŞMALAR YAPIYORLAR"

Daha sonra bunun nedenine ilişkin soruya yanıt veren Narin, " Muhalefet şuanda onda. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bakıyorum. Ankara belediyesini izliyorum. Vatandaşların sorunlarına, ihtiyaçlarına çözümler üretiyorlar. Daha iyi çalışmalar yapıyorlar. " ifadelerini kullandı.

"NORMAL VATANDAŞ GİBİ HÜKÜMETİ ELEŞTİRİYOR"

Söz konusu videonun görüntülerini paylaşan AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, Narin'e tepki göstererek," Tiyatro ve kurgular Kadıköy'e taşındı. CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, yüzünü, gözlerine kadar maske ile kapatarak, siyasi görevini gizleyerek sanki normal bir vatandaşmış gibi hükümeti eleştiriyor. Partisine "onlar" diyor. Sadece kendisini küçük düşürüyor." diye yazdı.