Tiyatrocu Süha Ugur ameliyat masasına yattı! İşte son sağlık durumu...

Tiyatrocu Süha Uygur geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonla ameliyat edildi. Uzun zamandır devam eden diz ağrılarının son bulması için ameliyat masasına yatan Süha Uygur'un eşi Filiz Uygur ünlü ismin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

DİZ PROTEZİ TAKILDI

Diz protezi takılan Süha Uygur'dan güzel haber geldi. Nejat Uygur'un oğlu Süha Uygur uzun zamandır devam eden diz ağrıları sonrası ameliyat masasına yattı. Uygur dün gerçekleşen operasyonla ameliyat edildi.

Eşi Filiz Uygur ünlü ismin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Arayıp soran herkese teşekkür eden Filiz Uygur, "Herkese merhabalar, Süha ameliyattan çıktı, gayet başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede toparlanacağını umuyoruz. Bu süreçte gerek mesajlarıyla, gerek telefonla arayarak, gerekse yanımızda olarak sevgilerini esirgemeyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

SÜHA UYGUR KİMDİR?

Süha Uygur, 1958 yılında Samsun'da doğmuştur. Ailece aslen Kilis'lilerdir. Tiyatrocu Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir. 16 yaşında Uygur Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Süha Uygur, 1980 yılında Necla – Nejat Uygur Tiyatrosu’nun Tiyatro Müdürlüğü’ne getirildi ve bu görevi 1992 senesine kadar devam etti.

Bu süre içerisinde Nejat Uygur‘un sergilediği bazı oyunlarda oyunculuk, yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlik yaptı.1993 senesinde kardeşleri Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile beraber “Genç Uygurlar Tiyatrosu”nu kurdu. Bu süre içerisinde “Boynuz Kulağı Geçer”, “Tele Köle”, “Üç Salakşörler” oyunları sahnelendi. 2001 yılına kadar görevine devam etti. 2001 yılında Uygur Sanat oluşumunu kurdu. Ve babası Nejat Uygur‘un hastalandığı 2006 yılına kadar bu oluşumu sürdürdü.

Uygur Sanat oluşumu içerisinde “Türkiye’nin Delisi”, “Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi”, “Kodum mu Oturturum”, oyunlarında yapımcı ve yönetmen olarak görev aldı. 2006-2009 ı çalışmalarına ara verdi. 2009 yılında rahmetli babasının isteği ile Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu kurdu.

“Bu Dünya Hepimizin”, Küçük Kız ve Yıldızlar”, “Güneşe Yolculuk”,” İyilik Ağacı”, “Kırmızı Pabuçlar”,” Mıknatıs Çocuk”, “Çocuk Ülkesi” ve “Pamuk Prenses Mikroplar Ülkesinde” oyunların genel sanat yönetmenliğini yaptı. 2014 yılında Uygur Çocuk Tiyatrosu’nu yeniden hayata geçirdi.

2015 yılında hâlâ sahnelenmekte olan “Kapıdaki Düşman” isimli oyunun genel sanat yönetmenliğini yaptı.