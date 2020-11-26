Şehir Tiyatroları’nda taciz skandalı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddialara göre Oyuncu Uğur Arda Aydın meslektaşları olan Nazife Aksoy ve Mana Alkoy’u defalarca taciz etti.

2012, sonra 2019'da meydana gelen olayda iddiaya göre prova sırasında Aydın, rol arkadaşı Mana Alkoy'a elle tacizde bulundu.

Genç oyuncu, Aydın'a bu hareketinin senaryoda olmadığını söylese de olayı unuttu, Uğur Arda Aydın hakkında şikayette bulunmadı.

Geçen yıl da Nazife Aksoy, tacize uğradı. Provayı bekleyen Aksoy'un yanına gelen Aydın, genç oyuncuyu zorla dudaklarından öptü. Aksoy, bu olayın ardından defalarca tacize maruz kalınca Aydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaları reddeden Aydın'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek hakkında 'cinsel taciz' suçundan 30 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Nazife Aksoy ve Mana Alkoy tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Uğur Arda Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.



