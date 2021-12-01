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Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan hayata gözlerini yumdu. Kurhan uzun yıllar tiyatro alanında çalışmalarda bulunmuş, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini de üstlenmişti. Peki, Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar..

Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

Tiyatrocu, yayıncı ve yazar Ömer Faruk Kurhan, dün hayatını kaybetti. Ölümünün ardından birçok kişi Kurhan'ın kim olduğunu ve hayatını merak ediyor. Bu bağlamda, Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Detaylar haberimizde...

Tiyatrocu ve yazar Ömer Faruk Kurhan kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

ÖMER FARUK KURHAN KİMDİR?

Ömer Faruk Kurhan Galatasaray Lisesi'ni bitirmiştir. Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okumuş, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nde almıştır.

Kurhan,1989'da yayımlanmayan başlayan Mimesis Dergisi'nin kurucuları arasında yer almaktadır. Aynı dergide yazarlık da yapmıştır.

1995-2000 yılları arasında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürütmüştür. 2000-2005 tarihleri arasında ise Kürtçe ve Türkçe yayıncılık yapan Aram Yayınları’nda, editörlük, çeviri ve redaksiyon alanlarında faaliyet göstermiştir.

O dönemde, İstanbul'da Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) bünyesinde kurulan Tiyatro Eğitim-Araştırma Birimi’nde (Eğitim-Sen TEAB’ta), kolektif ya da açık kaynak (open source) dramaturji, oyun yazımı ve sahnelemesine odaklanacak şekilde, eğitim ve danışmanlık görevleri üstlenmiştir.

Uzun seneler süren tiyatro deneyimini, 2006 senesinde, “Tiyatroda 20 Yıl” adlı çalışmasında özetleyip kitaplaştırdı.

Kurhan, sağlık sorunlarının çoğalmasına bağlı olarak, tiyatro ve yayıncılık alanlarında kalıcı ve aktif kurumsal sorumluluklar almayı bırakmıştır. Dramaturji, metin yazımı ve reji odaklı faaliyetlerini hem amatör hem profesyonel yönelimli olarak gerçekleştirmiş, eğitim-araştırma çalışmalarının organizasyonunda görev almıştır.

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