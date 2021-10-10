Tiyatroda kan donduran ölüm! Set değişikliği esnasında feci şekilde can verdi!

Rusya’nın önemli sahneleri arasında yer alan ve başkent Moskova’da bulunan Bolşoy Tiyatrosu’nda Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov’un Sadko operasındaki set değişikliği esnasında sahne dekoru 37 yaşındaki sanatçının üzerine düştü. Sahne dekoru altında ezilen Yevgeny Kulesh hayatını kaybetti. Korkunç kazanın ardından operanın durdurulduğu ve seyircilerin salondan çıkarıldığı öğrenildi.

Tiyatronun basın servisi Interfax'ın haber ajansına yaptığı açıklamada, “Performans hemen durduruldu ve seyirciden ayrılmaları istendi” ifadeleri yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.