Tiziano Klamler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiziano Klamler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiziano Klamler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiziano Klamler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiziano Klamler 6 Mayıs 2004 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiziano Klamler Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tiziano Klamler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tiziano Klamler'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tiziano Klamler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiziano Klamler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tiziano Klamler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiziano Klamler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

Tiziano Klamler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiziano Klamler şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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