Tjark Reinert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tjark Reinert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tjark Reinert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tjark Reinert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tjark Reinert 30 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tjark Reinert Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tjark Reinert, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tjark Reinert'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tjark Reinert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tjark Reinert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tjark Reinert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tjark Reinert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Tjark Reinert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tjark Reinert şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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