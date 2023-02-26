Tjaronn Chery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tjaronn Chery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tjaronn Chery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tjaronn Chery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tjaronn Chery 4 Haziran 1988 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Tjaronn Inteff Chefren Chery şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tjaronn Chery Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Tjaronn Chery, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Tjaronn Chery'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tjaronn Chery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tjaronnchery

Tjaronn Chery Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tjaronn Chery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tjaronn Chery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tjaronn Chery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cambuur L.

30 Haziran 2009 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2009 yılında RBC Roosendaal

30 Haziran 2010 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2011 yılında ADO Den Haag

23 Temmuz 2013 yılında FC Groningen

30 Haziran 2014 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2014 yılında FC Groningen

20 Temmuz 2015 yılında QPR

13 Ocak 2017 yılında GZ H. Zhicheng

28 Temmuz 2018 yılında Kayserispor

30 Haziran 2019 yılında GZ Hengfeng

8 Ağustos 2019 yılında Maccabi Haifa

Tjaronn Chery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tjaronn Chery şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tjaronn Chery Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Udi Enschede, Victoria, VA FC Twente

Surinam takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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