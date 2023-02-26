Tjaronn Chery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tjaronn Chery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tjaronn Chery kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tjaronn Chery ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tjaronn Chery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tjaronn Chery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tjaronn Chery kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tjaronn Chery Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tjaronn Chery adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tjaronn Chery Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tjaronn Chery 4 Haziran 1988 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Tjaronn Inteff Chefren Chery şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tjaronn Chery Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Tjaronn Chery, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Haifa futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Haifa takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Tjaronn Chery'nin Maccabi Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tjaronn Chery Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tjaronnchery

Tjaronn Chery Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tjaronn Chery isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tjaronn Chery Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tjaronn Chery futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cambuur L.

30 Haziran 2009 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2009 yılında RBC Roosendaal

30 Haziran 2010 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Emmen

1 Temmuz 2011 yılında ADO Den Haag

23 Temmuz 2013 yılında FC Groningen

30 Haziran 2014 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2014 yılında FC Groningen

20 Temmuz 2015 yılında QPR

13 Ocak 2017 yılında GZ H. Zhicheng

28 Temmuz 2018 yılında Kayserispor

30 Haziran 2019 yılında GZ Hengfeng

8 Ağustos 2019 yılında Maccabi Haifa

Tjaronn Chery kimdir

Tjaronn Chery Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tjaronn Chery şuan Maccabi Haifa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VV Udi Enschede, Victoria, VA FC Twente

Tjaronn Chery Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Surinam takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tjaronn Chery nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obeida Khattab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obeida Khattab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Aso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Aso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Aso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Aso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaked Hakmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaked Hakmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaked Hakmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaked Hakmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Attuquaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Attuquaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonah Attuquaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonah Attuquaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi