TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

At yarışına ilgi duyanlar ve bahis oynamak isteyenler Türkiye Jokey Kulubüne ait uygulamanın nasıl indirileceğini merak ediyor. TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

Rukiye Karapunar
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TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

At yarışı tutkunu olan vatandaşlarımızı düzenlenen yarışlarda para kazanma kapısı olan TJK'nın nasıl indirileceğini merak ederek araştırma yapılıyor. Bizde haberimizde merak edilenlere yer verdik. TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri...

TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

TJK NEDİR?

Türkiye Jokay Kulubü'nün kısaltması olan TJK, at yarışları düzenleme ve müşterek bahis organizasyonu yapan bir kurumdur.

TJK KİME AİT?

Özel bir kuruluş olan TJK, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolündedir.

TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

TJK MOBİLDE NELER YAPILIR?

At yarışı dünyasındaki en son haberleri takip edebilir.
Tüm mevcut oranları öğrenebilir.
İstenilen kuponlar rahatlıkla oluşturabilir.
Para yatırabilir ve hatta kazanılan ödüller TJK Mobil ile kullanılabilir.

TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

TJK MOBİL NASIL İNDİRİLİR?

Andorid veya İOS cihazlardan TJK uygulamasını indirmek için arama kısmına TJK Mobil Uygulama ya da TJK E Bayi yazarak uygulama indirilebilir.

TJK UYGULAMA İNDİRME LİNKLERİ

ANDROİD TJK İNDİRMEK İÇNİ TIKLAYINIZ

İOS TJK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TJK mobil nasıl indirilir? işte TJK mobil indirme linkleri

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