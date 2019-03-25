TKA tarafından Kırklareli’nde proje döngüsü eğitimi verilecek

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Trakya Kalkınma Ajansının "Proje Hazırlama (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimleri" düzenleyeceği açıklandı.

Trakya Kalkınma Ajansının yaptığı açıklamada; Trakya Kalkınma Ajansının İmalat Sanayisinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS Sistemi'nde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı Proje Hazırlama Eğitimleri düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: İHA