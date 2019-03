TKDK bir milyar 500 milyon liralık hibe ilanına çıktı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü bir milyar 500 milyon liralık hibe ilanına çıktı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 5. Çağrı Projesi'ne çıktı. Projeye göre, süt, et, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması, süt fabrikalarının kurulması, hayvan kesimhaneleri, etin parçalanması ve işlenmesine yönelik tesisler, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar ile su ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi için hibe verileceği açıklandı.

Konu ile ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, paydaş kurumlarla, ilçelerde kaymakamlarla tanıtım toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Çağrı bütçelerinin bir milyar 500 milyon lira olduğunu, bugüne kadar çıktıkları en yüksek oranlı bütçe olduğunu kaydeden Güneş, iki ana başlıkta bu bütçeyi kullanacaklarını dile getirdi. Güneş, "İlk sektörümüz hayvancılıkla alakalı sektörümüz, süt sektörü. Burada koyun, keçi işletmeleri, büyükbaş, manda, sığır işletmeleri süt üretimine yönelik. Bu işletmeleri biz destekleyeceğiz. Küçükbaşta 50 ile 500 başa kadar olan işletmeleri, büyükbaşta sığırda 10 ile 120 baş arası işletmeleri, manda yetiştiriciliğinde de 5 ile 50 baş arası olan işletmeleri biz destekleyeceğiz. Hibe oranlarımız yeni kurulacak işletmeler için yüzde 40, mevcut işletmeler için kapasite artırımı yapmayacak yeni işletmeler için yüzde 50 ve daha düşük kapasiteli mevcut işletmeler için hibe oranlarımız yüzde 60 civarındadır. Ayrıca 40 yaş altı olan genç girişimcilere ilave artı 5 puan destek sağlıyoruz. Et üretimine yönelik, süt üretimine yönelik, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine ve yumurta tavukçuluğuna yönelik projeleri destekleyeceğiz. Hibe oranları yüzde 40 ile 70 arasında değişiyor. Ayrıca burada kooperatifler, üretici örgütleri ve birlikler bunlarda başvuru yapabiliyor. Bunlara da pozitif ayrımcılık tanıyoruz. Bunların projeleri direkt yüzde 60 oranında destekleniyor. Meyve sebzelerin üretildiği vakit bunların hasat kayıpları çok oluyor. Yüzde 20 oranında hasat kayıpları oluyor. Bizim bu başlığın amacı hasat kayıplarını minimuma indirmek, bu meyve ve sebzeleri meyve sebze depolarında muhafaza etmek. Son sektörümüz su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesine yönelik tesisler. Bölgemizde her ne kadar çok su ürünü üretimi yoksa da barajlarda biz çokça alabalık, sazan ve değişik balık türlerinin yetiştirildiğini biliyoruz. Bu şekilde bu balıkların ayıklanması, sınıflandırılması, temizlenmesi, paketlenmesi ve soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi söz konusu olabilecektir" dedi.

"Çağrı bütçemiz bir milyar 500 milyon"

Çağrı kapsamında hayvancılık sektörü ve işleme sektörü desteklendiğini anlatan Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayvancılık sektöründe kırmızı et üretimi, beyaz et üretimi, süt üretimi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu destekleniyor. İşlenme sektöründe süt işlenme, et işlenme, meyve sebzelerin işlenmesi, soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi ve su ürünlerinin işlenmesi soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi, paketlenmesi sektörleri destek kapsamında. Hibe oranlarımız yüzde 40 ilke 70 arasında değişiyor. Projelerde inşaat kalemleri, makine ve ekipman alımları, hizmet alımı, proje hazırlama giderleri ve görünürlük tabelası destek kapsamında. Bizim bütün projelerde KDV muafiyeti söz konusu. Proje çağrı tarihimiz 16 Şubat, biz hayvancılık sektörüyle alakalı projeleri 8 Nisan-17 Mayıs tarihleri aralığında kabul edeceğiz. İşleme sektörü projelerini de 8 Nisan- 24 Mayıs aralığında kabul edeceğiz."

Kaynak: İHA