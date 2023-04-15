Son yıllarda yaşanan kur artış ve dalgalanmaları sebebiyle kur fiyatları her geçen gün değişiklik göstermektedir. Yaşanan ekonomik krizler ve finansal adımlardan dolayı da Türk Lirası son dönemlerde değer kaybederek dünya kur sıralamasında gerilemiştir. 2023 yılı içerisinde yapılan rapor çalışmaları baz alınarak Türk Lirası’nın 193 ülke içerisindeki yeri 44. sıradadır. Yaşanan olumsuz gelişmeler kur dalgalanmalarını etkileyerek TL bazında %33 gerileme yaşanmıştır. TL’nin değerli olduğu ülkeler neresidir diye merak edenler için ülkeler şu şekilde sıralanmıştır;

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Ukrayna, Tayland, Gürcistan, Moldova, Sırbistan, Makedonya ve Rusya şeklinde sıralama devam etmektedir. TL’nin değerli olduğu ülkeler neresidir? Sorusunun cevabı olarak bu ülkelerdeki TL değeri incelenmiştir

Ukrayna

Ukrayna bölgesini Türk misafirler için vize işlemlerini kaldırması o bölgeye yapılan Türk ziyaretlerini de arttırmıştır. Sadece pasaport bilgileri ile yapılan bu seyahatlerden dolayı bölgede TL bazında para birimi değer kazanmıştır. Önceden Ukrayna Grivnası TL biriminde yüksekken 2023 yılında TL yükselişe geçerek Ukrayna para birimine rakip olmuştur.

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Tayland

Tayland para birimi Tayland Bahtı’dır. Bu ülkede hükümet çalışanlarına asgari ücret uygulaması yapılmamaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ortalama tutar en düşük işçi maaşının 10.000 Tayland Bahtı olduğu yönündedir.

Doğal güzellikleri ve baharatlı yemekleriyle turistik bir bölge olan Tayland en çok gezilen ve seyahat edilen bölgeler arasında yer almaktadır. TL kur biriminin değerli olduğu bu bölgeye Türk vatandaşlarda sıklıkla seyahat etmektedir.

Gürcistan

Uzun yıllardır Gürcistan Larisi Türk Lirasından daha fazla değer görmekteydi. Son yıllarda yapılan kur veri çalışmalarına göre Türk Lirası Gürcistan ülkesinde değer kazanarak Gürcistan Larisi’ni geride bırakmıştır. Türkiye’ye komşu olan ülkelerden bir olan Gürcistan, Türk Cumhuriyetiyle ticari ilişkilerde bulunan ülkeler arasında yer almaktadır.

Moldova

TL’nin değerli olduğu ülkeler neresidir? Diye merak edenler için Türk vatandaşların sıklıkla seyahat ettiği ve ticari ilişkilerinde yoğun olduğu bölgelerden biri de Moldova’dır. TL’nin bu ülkede değer kazanmasının bir diğer sebebi ise bu iki ülke arasında yapılan vizesiz seyahat anlaşmasından kaynaklanmaktadır.

Sırbistan

Başkenti Belgrad olan Sırbistan doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla turist çeken bölgeler arasında yer almaktadır. Sırbistan ülkensin para birimi Sırbistan Dinarı’dır. Türk lirası uzun yıllardır Sırbistan bölgesinde revaçta olan para birimiyken son yıllarda Sırbistan Dinarı’da değer kazanarak Türk lirasına yaklaşmıştır.

Makedonya

Başkenti Üsküp olan Makedonya ülkesi balkanlarda bulunan ve yoğun turist çeken bölgeler arasında yer almaktadır. Tarihi mekânları ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yakın olmasından dolayı çokça seyahat edilen bölgeler arasındadır. Türk Lirası uzun yıllardır Makedonya Dinarından değerli olup tatil yapmak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği ülkedir.

Rusya

Rusya ülkesi de hem ticari hem de tatil amaçlı ziyaret edilen Türk vatandaşlarının uğrak noktasıdır. Hem kendi tarihi hem de özgün kültüründen dolayı yoğun talep gören turistik bir bölgedir. Tür lirası ise bu bölgede Rus rublesinden fazla değer görerek kur sıralamasında öne geçmeyi başarmıştır.