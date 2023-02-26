Tlotliso Phatsisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tlotliso Phatsisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tlotliso Phatsisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tlotliso Phatsisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tlotliso Phatsisi 26 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tlotliso Phatsisi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tlotliso Phatsisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tlotliso Phatsisi'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tlotliso Phatsisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tlotliso Phatsisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tlotliso Phatsisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tlotliso Phatsisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında FS Stars

31 Ağustos 2022 yılında Sekhukhune

Tlotliso Phatsisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tlotliso Phatsisi şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.