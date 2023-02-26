Tlotlo Leepile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tlotlo Leepile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tlotlo Leepile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tlotlo Leepile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tlotlo Leepile 2 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tlotlo Leepile Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tlotlo Leepile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 26 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Tlotlo Leepile'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tlotlo Leepile Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tlotloleepile20?s=20&t=xYNSH7BvFYvOxvlem1cNMQ

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Tlotlo Leepile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tlotlo Leepile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tlotlo Leepile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tlotlo Leepile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tourizense

1 Temmuz 2015 yılında Sundowns Res.

1 Temmuz 2017 yılında Tshakhuma

2 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

26 Kasım 2020 yılında Sekhukhune

Tlotlo Leepile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tlotlo Leepile şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Tlotlo Leepile Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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