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TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi!

Merkez Bankası ile ilgili son dakika bir faiz kararı geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında TCMB'ye faiz yetkisi verildi. İşte, detaylar…

TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi!

Son dakika gelen Merkez Bankası kararına göre çok önemli bir faiz yetkisi geldi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.

ALTIN HESAPLARINDA DA FAİZİ MERKEZ BANKASI BELİRLEYECEK

Uygulama, "TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez" hükmüyle başlamıştı. Altın hesaplarında da Merkez Bankası'nın, faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.

TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi!

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek.

Dolar, Euro, sterlin hesabını TL'ye çeviren yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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