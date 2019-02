TMMOB İKK Sekreteri Deniz’den uyarı:

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Abdülkadir Deniz, İstanbul Kartal'da çöken binanın yapı güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Yapı güvenliği ve sağlıklı çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğuna dikkat çeken TMMOB Gaziantep İKK Sekreteri Deniz, mühendislik hizmeti alınmadan yapılan binaların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğunu bildirdi. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de, deprem meydana gelmeden bile binaların çökebildiğini hatırlatan Abdülkadir Deniz, "Maalesef Türkiye'nin farklı illerinde her yıl herhangi bir dışsal faktöre gerek kalmadan binalar kendiliğinden çökebilmekte ve büyük can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir. Geçmişte 84 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır Hicret Apartmanı ve 92 kişinin yaşamını yitirdiği Konya Zümrüt Apartmanı faciaları toplumsal hafızamızdaki tazeliğini korurken, İstanbul Kartal'da meydana gelen bina çökme olayı bir kez daha tecrübelerden yeterince ders almadığımızı göstermektedir. Mühendislik hizmeti almama, gerekli zemin etüdü yapılmama, denetimden kaçınma, uygun malzeme kullanmama, hatalı proje uygulama ve projede olmayan eklenti ve eksiltmeler yapılma gibi nedenlerle yaşanan bu kazalar büyük can ve mal kayıplarına yol açmaktadır" dedi.

İmar Barışı ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden binalara ruhsat verilmesinin doğru olmadığını kaydeden TMMOB Gaziantep İKK Sekreteri Abdülkadir Deniz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara büyük görevler düştüğünü açıkladı. Deniz, başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin denetimler yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamalarını istediklerini bildirdi.

Deniz, "TMMOB olarak beklentimiz, denetim mekanizmalarının güçlendirilerek, güvenli yapı konusunda hiçbir tavizin verilmemesidir. Çünkü söz konusu olan insan hayatıdır. İnsan hayatı hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez. Bilimsel temellere dayanmayan yapılara izin verilmemeli. İmar Barışı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok duyarlı. Aynı hassasiyeti diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da bekliyor ve yapı güvenliği konusunda ilgili tüm kurumların çok hassas davranmasını ve kural dışı yapılara izin verilmemesini istiyoruz" diye konuştu.

