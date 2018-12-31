TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akif Aksoy’dan yeni yıl mesajı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yayımladığı mesajında "Her yeni yıl yeni umutlar, yeni fikirler ve yeni başlangıçlar anlamına gelmektedir. Kayseri Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Şube Başkanı olarak, bir yılı daha geride bırakırken geçmişimizden dersler çıkararak ve yaşanacak olan güzel günlerimizi geçmişin sunduğu tecrübe ve birikimlerimiz ışığında inşa etmemiz gerektiğinin bilinci ile çalışıyor ve daha başarılı işler yapmanın başta ülkemiz için olmak üzere, odamız adına da atılmış önemli bir adım olduğunun farkındalığıyla hareket ediyoruz.

Bu düşüncelerle, 2019 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, kardeşlik, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.

Kurumumuz adına hizmet veren çalışanlarımız, üyelerimiz, Milletimiz ve Tüm dünyadaki vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA