TMMOB'dan ofisler için Kovid-19 ile mücadele önerileri:

ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ofislerde alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışma hazırladı.

"Ofislerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışma, telekonferans aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınacak önlemlere ilişkin uzmanlık alanları çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile doktorlara teşekkür etti.

MEB'in ağustos ayı sonunda okulların açılmasına yönelik kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Yener, AVM'ler ve büyük iş yerlerinin işletme şartlarının üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu.

"Ofislerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmayı anlatan MMO İklimlendirme Teknik Kurulu üyelerinden Gürkan Arı, 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullara ilişkin, "Çocukların sosyal mesafeyi koruması, maske kullanımı, okulların hijyen kurallarını uygulamalarındaki eksiklikleri ve tuvaletlerdeki gerekli altyapı düzenlemesinin yapılmasındaki zorlukları dikkate aldığımız zaman okulların kesinlikle açılmaması gerektiğini düşünüyoruz komisyon olarak." ifadelerini kullandı.

Arı, "Ofislerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmanın, Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tavsiyelerine ilaveten uygulanabilecek bir çalışma olduğunu belirterek "Amacımız mevcut plazalarda, idari binalarda ve ofislerde pandemi senaryolarının oluşturulması, pandemi sürecinde çalışma şekli, pandemi sürecindeki en iyi performansı gösterebilmesi için gerekli değişiklikleri önermek." dedi.

Ofisler için alınacak tedbir ve kurallara ilişkin Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ofis alanlarında aynı anda çalışan sayısı en fazla 10 metrekarede 1 kişi ile sınırlandırılmalı. Kişiye özel ofislerde bu kuralın uygulanması zorunlu değildir. Çalışanların dönüşümlü olarak ofise gelmeleri sağlanmalı. Mümkünse uzaktan, evden çalışma yöntemi özendirilmeli. Çalışanların mesai bitiş saatleri ile yemek saatleri farklı zamanlara planlanarak girişlerde ve asansörlerde yoğunluğun önüne geçilmeli. Bina girişlerine hijyenik paspaslar yerleştirilmeli, paspaslara ayakkabıların tabanları tamamen ıslanana kadar basılmalı."

Bina girişinde ateş ölçümü yapılması, uygun noktalara el dezenfektanı konulması, ofislerde ziyaretçi kabul edilmemesi gibi tedbirlere de dikkati çeken Arı, "Zorunlu hallerde misafir kabul odasında kabul edilmeli. Misafir kabul odaları bina girişinde iyi havalandırılmış ve sürekli havalandırılan odalar olmalı. Misafirler için kullanılan geçiş kartları yeni ziyaretçiye verilmeden önce dezenfekte edilmeli ya da tek kullanımlık kartlara geçilmeli." diye konuştu.

Arı, ofislerde oturma alanlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Ortak masa kullanımı veya karşılıklı oturma düzeni varsa masaların üzerine 100 santimetre yüksekliğinde bölme ile ayrılmalı. İklim koşullarına göre dışa açılan pencere varsa pencere ve kapı açık olarak doğal havalandırma yapılmalı. Açılabilir pencere yoksa havalandırma yönergeleri uygulanmalı." diye konuştu.

Ofislerde çalışanlar için kullanılan servis araçlarının iniş, biniş ve oturma düzeninin, salgın senaryosuna göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Arı, şöyle devam etti:

"Toplantılar sanal ortam yapılmalı ya da en fazla 4 metrekareye 1 kişi ile sınırlandırılmalıdır. Toplantı odası girişine görünür şekilde maksimum kişi sayısı yazan levhalar asılmalı. Birden fazla kişinin kullandığı ofis alanlarında ayaklı, masa üstü, tavan, duvar tipi vantilatörler kullanılmamalıdır. Konvektör fanları kapatılmalıdır."

Arı, ofislerde bulunan cihaz ve sistemlere ilişkin önlemler hakkında da şu bilgileri verdi:

"Taze havalı klima santralları, yüzde 100 taze hava ile çalışıyor ama pandemi döneminde mümkünse bunu kapasitesinin biraz daha üzerinde çalıştırabilme şansımız var. Ofislerimizde iki klima sistemimiz karışım havalı klima santralları ise burada bu santralları yüzde 100 taze havalı çalışacak şekilde tadil etmemiz lazım. Bu olağanüstü dönemlerde tamburlu ısı geri kazanım sistemini baypas etmeliyiz, pandemi bittikten sonra yeniden tamburlu ısı geri kazanım ünitelerini kullanmaya devam edeceğiz. Olağanüstü durumlarda kullanmayacağız."

Plakalı tip ısı geri kazanım ünitelerinin, sızıntı kontrolü yapmak şartıyla kullanılabileceğini belirten Arı, "Bataryalı tip ısı geri kazanım sistemleri bu açıdan havanın karışma riski olmadığından rahatlıkla kullanılabilecek sistemlerdir." dedi.

Arı, ofislerde, genel mekanlarda bulunan diğer cihaz ve sistemlere ait önlemlere ilişkinse şunları kaydetti:

"İç hava ile çalışan tüm hava perdeleri kapalı konumda tutulmalıdır. Ofislerde bulunan fancoil, VRV, VRF, ısı pompası, split klima ve iç üniteleri gibi iç hava sirkülasyonu yapan cihazlar kullanılmamalı. Ofiste sadece siz kalıyor iseniz bunu ev mantığında düşünüp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak odanıza misafir geldiğinde bu cihazları kapatıp camları açmalısınız. Birden çok kişinin olduğu ortamlara hitap eden bu cihazları pandemi süresince kullanmıyoruz. Bunları hepa filtre kullanarak iç havayı hepa filtre üzerinden geçirerek kullanabiliriz."

Ofis tuvaletlerindeki aspiratörlerin 7/24 kesintisiz çalıştırılmasını, lavabo bataryaları, pisuvar muslukları ve sıvı sabunlukların fotoselli çalışmasını öneren Arı, klozet kapağı kapatılmadan sifonun çalışmayacağı bir düzenek yapılmasını tavsiye etti.

Kapalı otopark girişine, araç dezenfeksiyon havuzu tesisinin yapılması ve kapalı otoparklarda egzoz aspiratörlerinin sürekli çalıştırılmasını öneren Arı, ofis mutfaklarındaki davlumbazların her gün kullanımı bittikten sonra dezenfekte edilmesi, sebze ve meyvelerin elle değil, sebze yıkama makinesiyle yıkanması gerektiğini söyledi.

Arı, ofis asansörlerinin zorunlu olmadıkça kullanılmamasını, asansörlerde taşınan insan sayısının 1 metrekarede 1 kişi olmak üzere düzenlenmesini önerdi.

Kaynak: AA