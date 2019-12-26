TMO depoları, kapalı pazar yeri olacak

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait 6 depo, kapalı pazar yeri olarak kullanılmak üzere belediyeye kiralandı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeniden düzenlenen depolarda inceleme yaparak, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi aldı.

Keşan'ın Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan TMO'ya ait 6 eski depo, kapalı pazar yeri olarak değerlendirilmek üzere Keşan Belediyesi'ne kiralandı. Belediye ekipleri, depolarda tadilat çalışması yaparak, halk pazarına uygun hale getirdi. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'nin "halk pazarı" olarak yeniden düzenlediği depolarda inceleme yaptı. AK Parti'li Aksal'a Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Sebze Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası İbrahim Aldanmaz ve yetkililer de eşlik etti.

Atıl vaziyetteki TMO depolarının belediye tarafından kiralanıp, "halk pazarı" olarak değerlendirileceğini belirten Aksal, "Belediye başkanımız bize böyle bir projeyle geldi. Tahmin ettiğimden daha güzelmiş. TMO genel müdürü ile konuştum ve anlaşma sonucu buraları kiraladık. Hem semt pazarı hem de sosyal faaliyetler için bu depolar kullanılacak. Uzun vadede oldukça yoğun bir yer olacak. Bölgenin güzelleşmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'AKŞAM PAZARI DA KURULACAK'

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu da TMO depolarının tadilata alınıp, "halk pazarı" olarak yeniden düzenlendiğini belirterek, "Biz burayı kapalı bir pazar yerine dönüştürdük. Pazar günü ilk olarak yöresel ürünlerin satılacağı "İzzet-i İkram Pazarı" kurulacak. Yılbaşından sonra da salı pazarı artık bu depolarda kurulacak. Alanda kantin, tuvalet gibi ihtiyaçlar da karşılanacak. Gece gündüz güvenlik olacak ve kameralarla izlenecek. Butik bir pazar olacak. Tüm bölgeye hizmet edecek. Aynı zamanda ilk kez tekstil ürünleri üzerine gece pazarı da yapacağız" dedi.

AK Parti'li Aksal ve beraberindekiler, daha sonra depolarda incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: DHA