TMO Genel Müdürü, un zamlandığı için ekmek fiyatlarını arttırdıklarını söyleyen fırıncıların fırsatçılığını ortaya çıkardı!

Son günlerde fırından ekmek almak isteyen vatandaşların cepleri yanıyor. Bir adet ekmeğe yapılan zammın gerekçesini soran müşteriye "un zamlanıyor, ekmek fiyatları bu sebeple artıyor" cevabını veren fırıncıların foyaları ortaya çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, un fiyatlarıyla gündeme gelen sorunlara değinirken, Türkiye'de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem olmadığını söyledi.

FİYATLAR MAKUL, ÜRETİCİLER MEMNUN

Fırıncıların söyledikleri aksine, 2021 yılında uygun fiyatlı un tahsil edildiğini ve üreticilerin fiyatlardan memnun kaldığını ifade eden Güldal, "Çeltik fiyatlarının piyasa gelişimleri de çeltik üreticilerimizi olumlu etkiledi. Türkiye'deki çeltik üreticilerimizin, sanayicimizin, değirmencimizin elinde olan ve TMO'nun tedarikinde bulunan çeltik stoklarıyla beraber, 2021-2022 dönemini yeni hasat dönemine kadar önemli ölçüde rahatlıkla karşılayabilecek miktarda olduğunu gördük. Piyasasının da makul seviyelerde seyrettiğini gördük." dedi.

Özellikle ekmeklik un üretiminde bir problem olmadığını ve fahiş zamların söz konusu dahi olmayacağına dikkat çeken Güldal, "Türkiye'de ekmeklik un üretiminde herhangi bir problem yok. Bunun en büyük güvencesi ve desteği, kuşkusuz devletimizin TMO üzerinden yapmış olduğu un regülasyonu çalışması. Tüm teşkilatımız başta TMO Başmüdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile saha denetimlerini de yapıyoruz. Bu anlamda un fiyatlarıyla ilgili anormal, beklenmeyen bir yükselişin olmadığını söylemek mümkündür." ifadelerine de yer verdi.

FIRINCILAR 400 TL DİYORLARDI

Fırıncılara unu kaç liradan tahsil ettiklerini de söyleyen Güldal'ın, kanıtlarını sunması da yapılmaya çalışılan fırsatçılığı gözler önüne serdi. Müşteriye 400 TL'ye un alıyoruz diten fırsatçıları örnek gösteren Güldal, "Özellikle ekmeklik un üreten un sanayicilerimize makul fiyatlarla buğday tahsil ediyoruz ve satıyoruz. Bunun karşılığında bir taahhüt alıyoruz. O taahhüde uygun olarak kasım ve aralık aylarında 185-200 lira aralığında ekmeklik unu fırıncılarımıza, ekmek üreticilerimize ve pidecilerimize satma noktasında mutabakat sağlıyoruz." diye konuştu.

Bu ürünleri de makul fiyatlarla verdiklerini ifade eden Güldal, "Bütün üreticilerimizin beklentisi bu regülasyonun, bu katkının ne kadar süreceği. Yeni hasat dönemine kadar hayvan yetiştiricilerimizin ihtiyaçlarını bir nebze katkı sağlamak üzere arpa, buğday, yemlik buğday ve mısır satışlarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.