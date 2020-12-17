TMO memur alımı başvuru ne zaman? TMO personel alımı şartları neler? TMO personel maaşları ne kadar 2020- 2021 ?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) farklı illerde bulunan bünyelerine memur alımı yapılacak. Adaylar başvurularda 2020 KPSS puanını kullanacak. Başvurular 22 Aralık 220 günü lise KPSS sınav sonuçlarının da açıklanmasının hemen ardından başlayacak. Peki TMO personel alımı şartları neler? TMO personel maaşları ne kadar 2020- 2021 ?İşte TMO personel alımı 2020- 2021 detayları...

TMO KADROLAR

KPSS tercihleri ile personel alımı yapacak TMO'nun memur alımı yapması beklenen lise, ön lisans ve lisans kadroları aşağıdaki gibidir;

Memur

Programcı

Tekniker

Teknisyen

Muhasebeci

Bilgisayar İşletmeni

Mühendis

Anbar Memuru

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

TMO kamu personeli alımlarına başvuru yapacak adaylar, tercihlerini 30 Aralık 2020 tarihi ile 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR

1 - TMO alımı ilanına başvuracak Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

2 - TMO alımı ilanına başvuracak kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.

3 - TMO alımı ilanına başvuracak affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

1. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi gerekmektedir.

2. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm Bay bayan adayların Diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gerekmektedir.

3. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Yabancı Okul Mezunu adaylar için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gerekmektedir.

4. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm erkek Adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.

5. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı.

6. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adedi forma yapıştırılacaktır.

7. TMO Alımı ilanına başvuracak tüm adayların Sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gerekmektedir.

8. TMO alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gerekmektedir.

9. TMO alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmektedir.

10. TMO alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Fotoğraflı öz geçmiş gerekmektedir.

11. TMO alımı ilanına başvuracak olan bütün kişilerin Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gerekmektedir.

TMO PERSONEL MAAŞLARI

Geçtiğimiz 2019 yılında alınana Personel Maaşları şu şekilde;