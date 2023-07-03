TMO sınavsız mülakatsız personel alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı

İş arayan adayların yüzünü TMO güldürdü! Mülakatsız personel alımı yapılıyor. Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TMO PERSONEL ALIMLARI

TMO tarafından yayımlanan yeni ilanlara göre KPSS puanına göre personel alımı yapılacak. TMO personel alım şartları şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen suç sebebiyle bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası almamak

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ya da affa bile uğrasa devlet güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemek, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, görevin yapılmasına engel ruhsal ya da fiziksel bir rahatsızlığı olmamak gerekiyor. TMO bünyesine avukat, teknisyen, bilgisayar işletmeni, muhasebeci, memur, itfaiyeci, ekonomist, ambar memuru, istatistikçi, mühendis kadrolarına alım yapılacak. TMO personel alım başvuruları 6 Temmuz tarihinde başlayacak.