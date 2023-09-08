TMO Yozgat genelinde 800 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi

Yozgat'ta 32 noktada üreticiden hububat alımını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) il genelinde yaklaşık 800 bin ton arpa ve buğday alımı gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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TMO Yozgat genelinde 800 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi

Yozgat'ta 32 noktada üreticiden hububat alımını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) il genelinde yaklaşık 800 bin ton arpa ve buğday alımı gerçekleştirdi.

Yozgat'ta Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 30 Haziran'da başlayan hububat alımları, silo, açık alan ve kiralanan lisanslı depolar olmak üzere 32 noktada devam ediyor. Eylül ayının sonuna kadar hububat alımlarının tamamlanacağı Yozgat'ta, TMO'ya gelen üreticilerin ürünleri, görevliler tarafından incelenip tahliller yapıldıktan sonra kriterine uygun fiyatı belirlenerek, alımlar yapılıyor.

İl genelinde TMO Yozgat Baş Müdürlüğüne bağlı 23 noktada, Kayseri TMO Baş Müdürlüğüne bağlı 9 olmak üzere 32 noktada alım yapıldığını aktaran TMO Yozgat Baş Müdürü Hasan Öztürk, iki ayı geçkin sürede il genelinde 800 bin ton hububat alımı yapıldığını söyledi. Geçen yıl ise 350 bin ton ürün alındığını da belirten Öztürk, bu yıl üreticilerin ürünlerini getirdiği sürece TMO'da alımlar yapılacağını ifade etti.

Öztürk, ürün teslimi ve randevu konusunda bir sıkıntının yaşanmadığını da anlatarak yoğunluğun azaldığı için ileri tarihlere alınmış randevuların öne çekildiğini söyledi.

Erkekli köyü çiftçilerinden Nasuh Demir ise buğdayını TMO'ya teslim ettiğini belirterek, "Ürünleri önce Yozgat merkez TMO'ya teslim ediyorduk. Orası dolunca Saray TMO'ya teslim ediyoruz. Yeter ki ürünümüzü alsınlar, çiftçi perişan olmasın. Yaklaşık 30 ton buğday teslim ettim, 40 ton daha var" dedi.

Sorgun ilçesine bağlı Aşağı Karakaya köyünden gelen İlyas Ekinci de bu yıl verimin iyi olduğunu ifade ederek, "TMO'dan da memnunuz, randevumuzu aldık, ürünümüzü getirip teslim edeceğiz. Randevu tarihinden önce de ürün alabiliyorlar" şeklinde konuştu.

TMO Yozgat genelinde 800 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi

TMO Yozgat genelinde 800 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi

TMO Yozgat genelinde 800 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi

TMO Yozgat genelinde 800 bin ton hububat alımı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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