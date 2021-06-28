TMSF'den flaş karar! Sürat Kargo satışa çıkarıldı: Muammen bedeli 325 milyon lira

İş dünyasında şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tarafından yapılan açıklamada Sürat Kargo, Sürat Lojistik ve Nurkay Makina'nın satışa çıkarıldığı açıklandı. İhalenin 28 Temmuz'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

İHALE 28 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıkları ile sözleşmeleri satışa çıkarıldı. Sürat Kargo ve Sürat Lojistik satışında muhammen bedel 325 milyon lira olarak belirlendi. Nurkay Makina ise 15,8 milyon liradan satışa sunuldu. TMSF'nin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. 28 Temmuz tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan ihale TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDA SATIŞINA KARAR VERİLDİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sakarya'daki varlıklarını da satışa çıkardı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Nurkay Makina ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Nurkay Makina'nın Sakarya'da bulunan gayrimenkullerinin yanı sıra makine, ekipman, demirbaş, araçlar ve stoklarıyla birlikte 6 parselde kurulu bulunan fabrika binası ve Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki haklarından (marka ve endüstriyel tasarımlar) oluşuyor.

Muhammen bedeli 15,8 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 3 Ağustos 2021'de saat 13.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.