Toaster Nsabata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toaster Nsabata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toaster Nsabata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toaster Nsabata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toaster Nsabata 24 Kasım 1993 tarihinde Chingola şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toaster Nsabata Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 7 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Toaster Nsabata'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Toaster Nsabata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toaster Nsabata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toaster Nsabata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toaster Nsabata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zanaco FC

1 Ocak 2021 yılında ZESCO United FC

7 Ağustos 2021 yılında Sekhukhune

Toaster Nsabata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toaster Nsabata şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Toaster Nsabata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

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