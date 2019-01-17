TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bugünkü gibi sıkıntıların biz hepsini aştık”

ERZİNCAN (İHA) – TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugünkü gibi sıkıntıların biz hepsini aştık. Biz Allah'ın izniyle bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Erzurum'da düzenlenecek olan reel sektör - finans sektörü buluşmaları toplantısı öncesi Erzincan'a geldi. Hisarcıklıoğlu'nu havalimanında Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından onuruna verilen yemeğe katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yemeğin ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçilen Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Hisarcıklıoğlu, Tanoğlu'na hediye takdiminde bulundu. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tanoğlu da Hisarciklıoğlu'na Erzincan'a özgü el işlemeli bakır tepsi hediye etti.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmasında, "Bankalar Birliği yönetimi ile birlikte reel sektör - finans sektörü buluşmaları toplantısını Bütün Doğu Anadolu Bölgesi'nin katılımıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu toplantıların 13.'sünü gerçekleştireceğiz. Tüccarlarımız, sanayicilerimiz bizzat finans sektöründe yaşadıkları sıkıntıları dertleri anlatmak üzere bulunacaklar. Özellikle bu sıkıntılı dönemde banka genel müdürlerimizle, genel müdür yardımcılarımızla özel sektörü bir araya getiriyoruz, dertlerini sıkıntılarını çözmek için. Şimdiye kadar yaptığımız toplantılar çok başarılı geçti. İnşallah Doğu Anadolu Bölgesi toplantımızda çok başarılı geçecek. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Son 25 yılda Türk özel sektörü içinde bulunan birisi olarak söylüyorum. Bugünkü gibi sıkıntıların biz hepsini aştık. Biz Allah'ın izniyle bunu da aşacağız. Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Tekerlek tümseğe çıkarırken zorlanır aşağı inerken azalır. İnşallah bunun tepe noktasında hızla Türkiye'yi tepe noktası olarak büyütmeye, istihdamı büyütmeye devam edeceğiz. Ben bugünkü ev sahipliğinden dolayı Erzincan Ticaret ve Sanayi Odama teşekkür ediyorum" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmanın ardından Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenecek olan çalıştaya katılmak üzere Erzincan'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA