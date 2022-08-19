TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarih verdi! Yerli otomobilden muhteşem haber: "TOGG'a hep beraber bineceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bingöl'e geldi. Burada Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılış töreni öncesi Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, şeref defterini imzaladı. Akabinde ise Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ı makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TOBB, BİNGÖL'E 480 EV KAZANDIRDI

Hisarcıklıoğlu daha sonra Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının açılışını katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, yeni binanın hayırlı olması dilediği konuşmasında TOBB'un Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası kente 480 ev kazandığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Odalar Birliği başkanı olduğundan bu yana ellerinden gelen katkıyı Bingöl'e yapmaya çalıştıklarını belirterek, "2003 yılında Elazığ’da toplantıda iken Bingöl’de deprem oldu. Sabah kalktık Bingöl’e geldik ki felaket ile karşı karşıya kaldık. O gün Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan, valilikte konuşma yaparken buralara konut yapacağız diye söylemişti. Biz de dedik ki, bizden de ne istiyorsan söyle dedik. Allah’a çok şükür Bingöl’ümüze 480 tane ev kazandırmayı Allah nasip etti” diye konuştu.

"29 EKİM’DE FABRİKASININ AÇILIŞINI GEMLİK’TE YAPACAĞIZ"

Milyonların trafiğe çıkmasını merakla beklediği yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Türk insanının hayali, 1960’da yarım kalan bir rüyamız vardı. Türkiye’nin otomobilinin yapılması. Türk patenti ile üretilecek bir otomobilin yapılması. Dünya ile teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli IP hakları bize ait olan yüzde 51 yerli olan bir otomobili Allah nasip ederse 29 Ekim’de fabrikasının açılışını Gemlik’te yapacağız. Bu aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapan sizlersiniz. TOBB sizin kurumunuz ve biz sizin adınıza buraya liderlik ediyoruz. İnşallah Mart ayında da TOGG’u burada göreceğiz ve hep beraber bineceğiz.”

Hisarcıklıoğlu’na TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BİNTSO Başkanı Mahmut Ayas, iş adamları ve protokol eşlik etti.