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  3. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu güzel haberi verdi! Yerli otomobil Togg'un trafiğe çıkacağı tarih belli oldu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu güzel haberi verdi! Yerli otomobil Togg'un trafiğe çıkacağı tarih belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un trafiğe çıkış tarihi hakkında tarih veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,"2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Bursa'da üretileceği fabrikada çalışmalar devam ederken ülkenin yüz akı olması beklenen aracın trafikte yer alacağı tarih de merak ediliyor. Bu konudaki önemli açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. 

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil Togg hakkındaki soruyu yanıtladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu güzel haberi verdi! Yerli otomobil Togg'un trafiğe çıkacağı tarih belli oldu

"İNŞALLAH BANTTAN İNEREK TRAFİĞE ÇIKMIŞ OLUR"

Aracın ne zaman trafiğe çıkacağı hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu," Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur’’ ifadelerini kullandı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu güzel haberi verdi! Yerli otomobil Togg'un trafiğe çıkacağı tarih belli oldu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu güzel haberi verdi! Yerli otomobil Togg'un trafiğe çıkacağı tarih belli oldu

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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