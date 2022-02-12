TOBB en hızlı büyüyen 100 şirketi açıkladı! Asist Bilgi Teknolojileri adına Genel Müdür Fatih Dur ödülünü aldı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu. Bu yıl 7. düzenlenen Türkiye 100 Programı kapsamında en hızlı büyüyen 100 şirkete ödülleri verildi.

Başvuran şirketlerin, 2017-2019 yılları arasında ciro artış hızlarının dikkate alınarak hesaplandığı Türkiye 100 listesinde, şirketlerin ortalama büyümesi yüzde 498 olarak gerçekleşti. Verimliliklerini yüzde 212 artıran şirketler, 2019 yılında ortalama 65 milyon liralık satış yaptı. İstihdamı yüzde 148 artıran Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76'sı 78 farklı ülkeye ihracat yaptı. 29 farklı şehirde faaliyet gösteren Türkiye 100 şirketlerinin yaş ortalaması ise 11 yıl olarak kaydedildi.

ASİST TEKNOLOJİLERİ EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETTEN BİRİ OLDU

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olan Asist Bilgi Teknolojileri adına Genel Müdürü Fatih Dur, düzenlenen ödül programında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Vodafone Türkiye Ceo’su Engin Aksoy’dan ödülünü aldı.

Asist Bilgi Teknolojileri şirketi, "Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.