TOBB Genç Girişimciler Kdz. Ereğli’de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Bakkaloğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Tanyıldız'ın bulunduğu ziyarete TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kemal Karabel, üyelerden Erdem Dereli, Fırat Karahan, Ayşe Aslıbacak, İlayda Akçil, Sena Balkaç ve Şinasi Sefa Torun katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, tüm kurul üyelerine teşekkür ederken birlikte oluşturulacak proje ve iş birliklerinde beraber hareket etmekten mutluluk duyacağını belirtti. TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Kemal Karabel ise kurul olarak ziyaretlerine başladıklarını ve Türkiye de ilk ziyaretlerini de Ereğli'ye gerçekleştirdiklerini belirterek misafirperverliklerinden dolayı Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine teşekkürlerini sundu.

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu'nun Kdz. Ereğli'de ki ziyareti Tat Metal A.Ş. ardından sona erdi.

Kaynak: İHA