TOBB/Çiğdemli : 14 Şubat'ta e-ticaret cirolarında en az yüzde 20 artış bekliyoruz

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, "14 Şubat'ta e-ticaret cirolarında geçen yıla kıyasla en az yüzde 20 artış bekliyoruz. Deneyim hediyeleri yükseliş trendinde" dedi.

Son beş yılın online alışveriş yükseliş grafiklerini değerlendiren Çiğdemli, "Geçtiğimiz yıl Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2.5 milyar lira kartlı ödeme gerçekleşmiş ve bunun dörtte biri internet satışlarından gelmişti" dedi ve ekledi:

"8-14 Şubat haftasında ise en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödemelerin yüzde 24'ü internetten yapılmıştı.

"Son beş yılın rakamlarına bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerin 1 milyar liradan 2.5 milyar liraya ulaştığını görüyoruz.

"Bu da Sevgililer Günü'nde hediye almak için vatandaşların çewvrim içi ticaret sitelerine artan talebini gösteriyor. Rakamlar Sevgililer Günü'nde ortalama sepet tutarının 300 lira olduğunu gösteriyor.

"E-ticaret site trafiklerinin artış grafiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu yıl 14 Şubat'ta ciroların geçen senenin aynı dönemine oranla en az yüzde 20 artış göstereceğini öngörüyoruz."

Aynı zamanda Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu olan Çiğdemli, "Alışveriş kolaylığı, çok sayıda ürün seçeneği ve cazip kampanyalar böyle özel günlerde e-ticarete olan ilgiyi katlıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"En çok kalpli ürünler rağbet görürken, özellikle 18-24 yaş aralığında teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu ve bilgisayar öne çıkıyor.

"Çiçek vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor. Bu yıl için 14 Şubat'ta 1.5 milyon çiçek siparişi öngörülüyor. Çikolata, aksesuar, mücevher, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında.

"Hediye alışverişini son güne bırakanların sayısı geçen yıl yüzde 30'lardaydı. Bu nedenle e-ticaret sitelerinin aynı gün teslimat seçeneklerini iyi ayarlamaları gerekiyor.

"Ayrıca deneyim ekonomisi çok hızlı büyüyor. Özel günler de bundan nasibini alıyor. Son yıllarda etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler de yükselişte."

Kaynak: DHA