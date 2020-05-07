TOBB'un, Kırşehir'de yaptırdığı 500 kişilik kız öğrenci yurdu tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kırşehir'de yaptırılan 500 kişilik üniversite kız öğrenci yurdu binasının tamamlandığı belirtildi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine devredilme sürecinde olan öğrenci yurdunda incelemede bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Öğrenci Yurdu'ndaki çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Yılmaz, yurdun tamamlandığını ve geçici kabul sürecine geçildiğini ifade ederek, konuyla ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da bilgi verdiğini aktardı.

Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi olan Ahi Evran Külliyesi’ne de destek veren TOBB ile üniversite arasında imzalanan protokolle, kız öğrenci yurdunun bir ay içerisinde devredileceğini vurgulayan Yılmaz, teslim edilmesinden sonra çevre düzenlemesinin üniversite yönetimi tarafından gerçekleştirileceğini anlattı.

Yılmaz, yurdun yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA