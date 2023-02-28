Tobi Jnohope kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobi Jnohope Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobi Jnohope adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobi Jnohope Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobi Jnohope 4 Ekim 1997 tarihinde Largo, Florida şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Dominika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Bob Jnohope şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobi Jnohope Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Endo yapmaktadır. Tobi Jnohope, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Tobi Jnohope'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobi Jnohope Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobi Jnohope isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobi Jnohope Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobi Jnohope futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Seattle Academy

1 Mart 2016 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2016 yılında Denver Pioneers

31 Ocak 2019 yılında Mosta FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Palmese

15 Mart 2021 yılında L. Artsakh

Tobi Jnohope Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobi Jnohope şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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