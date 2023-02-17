Tobias Arndal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Arndal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Arndal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Arndal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Arndal 1 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Arndal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Arndal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Arndal'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Arndal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Arndal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Arndal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Arndal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Oure F. Akademi

1 Temmuz 2016 yılında Oure Fodbold

12 Temmuz 2017 yılında AC Horsens

31 Ocak 2019 yılında Naestved BK

14 Mart 2019 yılında AC Horsens

1 Ağu 2019 yılında Arendal Fotball

18 Şubat 2021 yılında Hilleröd F

Tobias Arndal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Arndal şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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