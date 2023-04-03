Tobias Bacar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Bacar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Bacar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Bacar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Bacar 5 Eylül 2007 tarihinde Buenos Aires, Argentina şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Bacar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tobias Bacar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Bacar'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Bacar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Bacar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Tigre II

Tobias Bacar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Bacar şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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