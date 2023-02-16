Tobias Bech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Bech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Bech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Bech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Bech 19 Şubat 2002 tarihinde Møldrup şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Bech Kristensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Bech Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Tobias Bech, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Bech'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Bech Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Bech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Bech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Bech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Viborg FF

5 Ağu 2022 yılında FC Ingolstadt

Tobias Bech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Bech şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Tobias Bech Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 20 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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