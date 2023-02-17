Tobias Bencsics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Bencsics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Bencsics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Bencsics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Bencsics 19 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Bencsics Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Bencsics, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Bencsics'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Bencsics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Bencsics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Bencsics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Bencsics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2017 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2018 yılında Burgenland U18

1 Temmuz 2019 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2020 yılında Burgenland U18

1 Ocak 2021 yılında Oberwart

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Tobias Bencsics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Bencsics şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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