Tobias Berger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Berger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Berger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Berger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Berger 2 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Berger Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Tobias Berger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Berger'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Berger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Berger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Berger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Berger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Hofgastein Alt.

19 Ocak 2015 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2019 yılında FC Liefering

7 Ocak 2020 yılında A. Lustenau

Tobias Berger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Berger şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

USV Dorfgastein (10/2010-8/2012), SC Bad Hofgastein (8/2012-1/2015), Red Bull Salzburg (1/2015-12/2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.