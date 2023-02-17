Tobias Bovone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Bovone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Bovone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Bovone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Bovone 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Bovone Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Bovone, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına - tarihinde katılmıştır. Tobias Bovone'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Bovone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Bovone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tobias Bovone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Bovone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Bovone şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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