Tobias Bujnacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Bujnacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Bujnacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Bujnacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Bujnacek 17 Ağustos 2004 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Bujňaček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Bujnacek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young talents yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Bujnacek'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Bujnacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Bujnacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Bujnacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Bujnacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Michalovce U19

5 Temmuz 2022 yılında Ruzomberok U19

1 Ocak 2023 yılında Ruzomberok

Tobias Bujnacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Bujnacek şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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