Tobias Castellano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Castellano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Castellano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Castellano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Castellano 14 Mayıs 2000 tarihinde Coronel Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da César Tobías Castellano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Castellano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Tobias Castellano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Castellano'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Castellano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Castellano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Castellano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Castellano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Olimpia

30 Haziran 2022 yılında River Plate

1 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

Tobias Castellano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Castellano şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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