Tobias Christensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Christensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Christensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Christensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Christensen 11 Mayıs 2000 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Christensen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Tobias Christensen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Christensen'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Christensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Christensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Christensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Christensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2015 yılında IK Start II

8 Eylül 2016 yılında IK Start

10 Ağustos 2019 yılında Molde

4 Mart 2021 yılında Vålerenga

16 Ocak 2023 yılında Fehérvár

Tobias Christensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Christensen şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Christensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vigør (2013–2015), Start (2015-2016)

Norveç U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 16 numaralı formasıyla 30 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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